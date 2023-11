Les Chavans chantent Noël Église Saint-Martin Besson, 10 décembre 2023, Besson.

Besson,Allier

Venez assister à un concert de l’Avent traditionnel qui vous fera replonger dans les Noëls de nos grands-mères….

2023-12-10 15:30:00

Église Saint-Martin

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a traditional Advent concert that will take you back to our grandmothers’ Christmases…

Ven a disfrutar de un concierto tradicional de Adviento que te trasladará a las Navidades de nuestras abuelas…

Erleben Sie ein traditionelles Adventskonzert, das Sie in die Weihnachtszeit unserer Großmütter zurückversetzt…

