Concert de la Sainte Cécile par l' Indépendante de Bessay sur Allier.

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Sainte Cécile concert by the Indépendante de Bessay sur Allier. Concierto de Sainte Cécile por el Indépendante de Bessay sur Allier. Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie von der « Indépendante » aus Bessay sur Allier.

