Animations à Bessay Eglise Saint Martin Bessay-sur-Allier, 11 novembre 2023, Bessay-sur-Allier.

Bessay-sur-Allier,Allier

L’association pour la sauvegarde du patrimoine vous propose 2 animations en fin d’après midi : un concert musiques et chants en terre Celtique avec Carrickfergus, duo vocal et instrumental : 5 €.

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Eglise Saint Martin

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association pour la sauvegarde du patrimoine offers 2 events in the late afternoon: a concert of music and song from Celtic lands with Carrickfergus, a vocal and instrumental duo: 5?

La asociación pour la sauvegarde du patrimoine ofrece 2 eventos a última hora de la tarde: un concierto de música y canto de tierras celtas con Carrickfergus, un dúo vocal e instrumental: 5?

Der Verein zur Erhaltung des Kulturerbes bietet Ihnen am späten Nachmittag zwei Veranstaltungen an: ein Konzert mit Musik und Gesängen aus dem keltischen Land mit Carrickfergus, einem Vokal- und Instrumentalduo: 5 ?

Mise à jour le 2023-10-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région