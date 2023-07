Visite libre de l’église et exposition Église Saint-Martin Baugy, 16 septembre 2023, Baugy.

Visite libre de l’église et exposition 16 et 17 septembre Église Saint-Martin

1 commune, 3 églises.

Paul Natter, peintre et sculpteur exposera ses œuvres dans l’église de Baugy. Une permanence sera assurée par des bénévoles de l’association Patrimoine balgycien le samedi et le dimanche, pour vous conter l’histoire de l’édifice et vous montrer les sculptures de Monsieur Natter.

Église Saint-Martin Rue Saint Martin 18800 Baugy Baugy 18800 Baugy Cher Centre-Val de Loire http://patrimoinebalgycien.fr L’origine de cette église remonte au XIème ou au XIIème. La nef est rectangulaire, et le choeur plus étroit se terminait probablement par une abside circulaire. Au Sud se trouve une belle porte, aujourd’hui murée. Un remaniement intervient au XVème siècle, qui consiste en la démolition du choeur et son remplacement par un choeur plus vaste à chevet polygonal (avec arc doubleau au profil assez rare).

En 1496 sont créées les chapelles (celle du Sud est celle de la famille de Bar). Le clocher, lui, est ajouté au XVIème siècle.

A voir : les vitraux de l’atelier Jurie de Bourges et de l’atelier Chaufour. Les dalles et inscriptions funéraires de la famille de Bar et les retables classés MH.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Monsieur Natter Paul