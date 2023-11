Concert Nouveau Choeur Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Concert Nouveau Choeur Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère, 8 novembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Aubigny-sur-Nère,Cher La chorale Voix Si Voix La organise un concert dans l’église Saint-Martin.

Eglise Saint-Martin

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Voix Si Voix La choir holds a concert in Saint-Martin church El coro Voix Si Voix La organiza un concierto en la iglesia de Saint-Martin Der Chor Voix Si Voix La veranstaltet ein Konzert in der St.-Martins-Kirche

