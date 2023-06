Concert « British Songs » Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère, 25 juin 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Les Chœurs de Bourges vous proposent le concert « British Songs ! », avec des pièces de Vaughan Williams et Edward Elgar..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . 18 EUR.

Eglise Saint-Martin

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Les Ch?urs de Bourges present the « British Songs! » concert, featuring works by Vaughan Williams and Edward Elgar.

Les Chœurs de Bourges presentan un concierto titulado « Canciones británicas », con obras de Vaughan Williams y Edward Elgar.

Die Ch?urs de Bourges bieten Ihnen das Konzert « British Songs! » mit Stücken von Vaughan Williams und Edward Elgar.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT SAULDRE ET SOLOGNE