Hautes-Pyrénées Découvrez une église et son remarquable mobilier de Jean II Ferrère Église Saint-Martin Antist, 16 septembre 2023, Antist. Découvrez une église et son remarquable mobilier de Jean II Ferrère 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Gratuit. Entrée libre. Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église d’Antist pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’église, qui possède un retable réalisé par Jean II Ferrère ainsi que des fresque du XVIe siècle, pourra être parcouru en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place. Église Saint-Martin Bourg, 65200 Antist Antist 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 61 28 L’église d’Antist est dotée d’un mobilier remarquable attribué à Jean II Ferrère et de peintures murales du XVIe siècle. Parking en face de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Timothy Pasquet / Maison des Ferrère

