Concert Instrumental et Vocal par le Chœur d’Hommes Kantarima Eglise Saint-Martin Anglet, 7 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le Rotary Club organise un concert instrumental et vocal en faveur de l’Association Caravague qui œuvre pour le développement des enfants « différents »..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Eglise Saint-Martin Rue Saint-Martin

Anglet 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Rotary Club is organizing an instrumental and vocal concert in aid of the Caravague Association, which works for the development of « different » children.

El Rotary Club organiza un concierto instrumental y vocal a beneficio de la Asociación Caravague, que trabaja por el desarrollo de los niños « diferentes ».

Der Rotary Club organisiert ein Instrumental- und Gesangskonzert zugunsten der Association Caravague, die sich für die Entwicklung von Kindern einsetzt, die « anders » sind.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Anglet