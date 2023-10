Reprise des vendredis de l’Orgue Église Saint Martin Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Reprise des vendredis de l’Orgue Église Saint Martin Amilly, 20 octobre 2023, Amilly. Reprise des vendredis de l’Orgue Vendredi 20 octobre, 18h00 Église Saint Martin Reprise des vendredis de l’orgue ce vendredi 8 septembre 2023 à 18h.

Retrouvez Joseph Rassam pour une nouvelle programmation.

Eglise Saint-Martin. Entrée libre.

