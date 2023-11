Crèche animée Eglise Saint Martin Amfreville, 10 décembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Les enfants d’Amfreville font perdurer les traditions en racontant et animant la crèche de Noël. Suivez les ensuite pour une procession aux lampions..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Eglise Saint Martin Le plain

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Amfreville’s children keep traditions alive by telling stories and animating the Christmas crib. Follow them for a lantern-lit procession.

Los niños de Amfreville mantienen vivas las tradiciones contando la historia de la cuna de Navidad y dándole vida. A continuación, síguelos en una procesión iluminada con farolillos.

Die Kinder von Amfreville lassen die Traditionen weiterleben, indem sie die Weihnachtskrippe erzählen und beleben. Folgen Sie ihnen anschließend bei einem Lampionumzug.

