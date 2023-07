Visite et concert Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif Catégories d’Évènement: MOUILLERON LE CAPTIF

Vendée Visite et concert Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif, 17 septembre 2023, Mouilleron-le-Captif. Visite et concert Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Réservation billet Participez à une visite et à un concert d’orgue de 14h à 16h à l’église Saint Martin, en plein coeur du centre bourg de Mouilleron-le-Captif. Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif rue Principale 85000 Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif 85000 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251311050 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Service communication Mairie Mouilleron-le-Captif Détails Catégories d’Évènement: MOUILLERON LE CAPTIF, Vendée Autres Lieu Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Adresse rue Principale 85000 Mouilleron le Captif Ville Mouilleron-le-Captif Departement Vendée Lieu Ville Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif

Eglise Saint Martin 85000 Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouilleron-le-captif/