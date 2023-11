Concert de la chorale Les Voix de l’Estuaire Eglise Saint-Martin 56130 Camoel Camoel, 3 décembre 2023, Camoel.

La chorale vous proposera des chants de Noël, des chants du monde et des chants religieux.

Entrée libre.

Eglise Saint-Martin 56130 Camoel Eglise Saint-Martin 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 52 27 81 »}, {« type »: « email », « value »: « lve56130@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-la-chorale-les-voix-de-l-estuaire-camoel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

