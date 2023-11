Concert Requiem de Dan Forrest (DE SI DE LA) Eglise Saint Martin, 10 décembre 2023, .

Concert Requiem de Dan Forrest (DE SI DE LA) Dimanche 10 décembre, 16h30 Eglise Saint Martin Libre participation aux frais

DE SI DE LA redonne le concert Requiem de Dan Forrest qui a eu beaucoup de succès en juin 2023. Il s’agit d’un Requiem pour les vivants, dynamique et énergique, pas du tout triste, et l’espérance qu’il véhicule convient tout à fait à la période de Noël.

En plus du Reuqiem, le choeur DE SI DE LA chanter des motets du même compositeur.

Dan Forrest est un compositeur américain contemporain, connu pour ses oeuvres de musique sacrée et vocale.

Eglise Saint Martin Saint-Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:30:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

DE SI DE LA Requiem