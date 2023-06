Visite et balade guidée : Tauriac et son patrimoine Eglise Saint-Martial Tauriac, 9 juillet 2023, Tauriac.

Tauriac,Lot

Visite guidée de l’église de Tauriac et de son décor peint du XVIe siècle. Puis départ pour Magnol et ses maisons fortes. Direction la maison du Passeur à Port de Sal. Pique-nique partagé

Rendez-vous à l’église. Tout public. Repas partagé. Sur réservation.

2023-07-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Eglise Saint-Martial Le Bourg

Tauriac 46130 Lot Occitanie



Guided tour of the Tauriac church and its 16th-century painted decor. Then off to Magnol and its fortified houses. On to the Maison du Passeur in Port de Sal. Shared picnic

Meet at the church. Open to all. Shared meal. Reservations required

Visita guiada de la iglesia de Tauriac y su decoración pintada del siglo XVI. A continuación, Magnol y sus casas fortificadas. Visita de la Maison du Passeur en Port de Sal. Picnic compartido

Encuentro en la iglesia. Abierto a todos. Comida compartida. Con reserva previa

Geführte Besichtigung der Kirche von Tauriac und ihrer gemalten Dekoration aus dem 16. Dann Abfahrt nach Magnol und seinen befestigten Häusern. Richtung Maison du Passeur in Port de Sal. Gemeinsames Picknick

Treffpunkt an der Kirche. Für alle Altersgruppen geeignet. Gemeinsame Mahlzeit. Auf Reservierung

