Découvrez l’église Saint-Martial d’Orgnac-sur-Vézère, ainsi que ses 11 vitraux du peintre moine, Kim en Joong. Un dépliant explicatif sera à disposition du public.

Église Saint-Martial Le bourg, 19410 Orgnac-sur-Vézère Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 25 03 97 https://eglisedorgnac.pagesperso-orange.fr http://www.orgnac.fr Placé sous le patronage de Saint-Martial, l’église conserve les traces des différentes étapes de son édification et de ses modifications, du Moyen Âge à nos jours (XIe-XXIe siècle).

Elle présente un rectangle plafonné, dominé sur la façade ouest d’un clocher-pignon et flanqué en croix de deux chapelles voutées, à double travées chacune. Celle du Nord, la plus ancienne (XVe siècle), porte sur deux clés les armes des Comborn et des Latour-de-Pompadour.

Le mobilier, récemment restauré, est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques (retable, autel, buste reliquaire, toiles). Les onze vitraux contemporains créés par le Père Kim En Joong dans les ateliers Loire de Chartres, ont été inaugurés en juin 2013.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise