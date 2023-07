Concert « Orgue et Viole de Gambe » Eglise Saint-Martial Marcillac-Vallon, 27 juillet 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Concert « Orgue et Viole de Gambe » et « Orgue et Flute à Bec », le jeudi 27 juillet 2023 à partir de 21h, à l’église de Marcillac-Vallon..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Eglise Saint-Martial

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Concert « Orgue et Viole de Gambe » and « Orgue et Flute à Bec », Thursday, July 27, 2023 from 9pm, at the church of Marcillac-Vallon.

Concierto « Orgue et Viole de Gambe » y « Orgue et Flute à Bec », jueves 27 de julio de 2023 a partir de las 21:00 h, en la iglesia de Marcillac-Vallon.

Konzert « Orgel und Gambe » und « Orgel und Blockflöte » am Donnerstag, den 27. Juli 2023, ab 21 Uhr in der Kirche von Marcillac-Vallon.

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC