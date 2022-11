Concert de Noël – EMIG Eglise Saint-Martial de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Concert de Noël – EMIG Eglise Saint-Martial de Montmorillon, 11 décembre 2022, Montmorillon. Concert de Noël – EMIG Dimanche 11 décembre, 16h00 Eglise Saint-Martial de Montmorillon

Entrée libre

Concert de Noël de l’ensemble des classes de l’EMIG, Eglise Saint-Martial de Montmorillon handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel ii;mi;pi;vi Eglise Saint-Martial de Montmorillon Place Saint-Martial Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’EMIG (Ensembles et Ecole de Musique et des Arts de l’Intercommunalité du Val de Gartempe) organise un concert de Noël, en l’Eglise Saint-Martial de Montmorillon, le dimanche 11 décembre à 16h.

L’ensembles des classes d’instruments de l’EMIG se produiront sur le thème des Noëls du Monde. Vous pourrez également entendre les groupes de pratiques collectives de l’Ecole :

– la CL’EM, Classe Ensemble Musical,

– l’Atelier de la Chanson et Cantar’&Lyre, chorale

– l’orchestre des professeurs.

A découvrir également, la première illusion en public de l’Ecole de la Magie créée en sepembre au sein de l’EMIG.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Eglise Saint-Martial de Montmorillon Adresse Place Saint-Martial Montmorillon Ville Montmorillon lieuville Eglise Saint-Martial de Montmorillon Montmorillon Departement Vienne

Eglise Saint-Martial de Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Concert de Noël – EMIG Eglise Saint-Martial de Montmorillon 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël – EMIG Eglise Saint-Martial de Montmorillon Eglise Saint-Martial de Montmorillon 11 décembre 2022 Eglise Saint-Martial de Montmorillon Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne