Exposition Crèches : OMBRE et LUMIERE Église Saint-Martial Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Exposition Crèches : OMBRE et LUMIERE Église Saint-Martial Chateauneuf-sur-loire, 16 décembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Exposition Crèches : OMBRE et LUMIERE 16 et 17 décembre Église Saint-Martial Exposition crèches. Le samedi de 18h à 19h chorale « Chantereine » au profit de « Solidarité Ukraine ». Église Saint-Martial Église Saint-Martial, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00 FMACEN045V504RRY ©pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Église Saint-Martial Adresse Église Saint-Martial, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Église Saint-Martial Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.864025;2.2198

Église Saint-Martial Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/