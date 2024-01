ÉGLISES OUVERTES -VIC SUR SEILLE Eglise Saint-Marien Vic-sur-Seille, lundi 1 janvier 2024.

Vic-sur-Seille Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Églises Ouvertes est un réseau de plus de 425 édifices religieux ouverts et accueillants au cœur de l’Europe.

L’église de Vic-sur-Seille, édifice historique du XIVe siècle, est accessible aux visiteurs tous les jours.

Un support de visite guidée est disponible gratuitement en ligne sur notre site internet www.eglisesouvertes.eu

.

Eglise Saint-Marien Place de l’Eglise

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



