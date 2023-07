Opéra choral en version concert : LES CAPTIFS un songe de LULLY Eglise Saint Marcel Saint-Marcel-lès-Valence, 29 juillet 2023, Saint-Marcel-lès-Valence.

Saint-Marcel-lès-Valence,Drôme

« Les Captifs, un songe de Lully », Création originale constituée à partir de 3 opéras de Lully :

une fantaisie chorale où des humains, captifs du monde invisible, se libèrent de leurs entraves. Avec en première partie 3 Motets..

2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 22:00:00. EUR.

Eglise Saint Marcel Place de l’église

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Les Captifs, un songe de Lully », an original creation based on 3 operas by Lully:

a choral fantasy in which humans, captives of the invisible world, free themselves from their shackles. Opening with 3 Motets.

« Les Captifs, un songe de Lully », una creación original basada en 3 óperas de Lully:

una fantasía coral en la que los humanos, cautivos del mundo invisible, se liberan de sus grilletes. Apertura con 3 motetes.

« Les Captifs, un songe de Lully », Originalkreation, die aus drei Opern von Lully zusammengestellt wurde:

eine Chorfantasie, in der Menschen, die in der unsichtbaren Welt gefangen sind, sich von ihren Fesseln befreien. Mit 3 Motets im ersten Teil.

