Visite guidée de l’église de Lagraulière Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Marcel Gratuit. Entrée libre avec guide bénévole selon la demande.

Pendant la visite, vous aurez la possibilité d’accéder à la chambre des moines. Un guide bénévole pour décrira les lieux.

Église Saint-Marcel Place de l’église, 19700 Lagraulière Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 71 04 http://www.lagrauliere.correze.net/ Église romane du XIe siècle, porche avec bas reliefs. Au-dessus du porche la chambre des pères avec cheminée. Retable polychrome du XVIIe siècle.

La plus ancienne mention écrite de l’église est datée entre 1060 et 1084 (cartulaire de l’abbaye de Tulle). Cette église romane a subi d’importantes transformations anciennes et plus récemment de 1992 à 1997 et de 2000 à 2004. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour la partie romane.

En faisant le tour de l’église on observe les transformations subies au cours des siècles. Toutefois l’aspect général reste celui d’une église romane. Le porche est remarquable par ses bas-reliefs romans :

• La mort du mauvais riche

• Le châtiment de l’avare

• L’énigmatique homme au poisson.

Ces sculptures et les douze chapiteaux finement réalisés en calcaire néolithique. Au-dessus du porche on peut voir un deuxième niveau qui abrite la chambre des pères. L’édifice actuel présente un chœur profond fermé par un mur plat, un transept muni de chapelles orientées et une nef unique de deux travées (XIe et XIIe). A remarquer, une originale coupole à pendentifs. Le niveau actuel du sol est constitué d’une calade et les murs conservent de nombreuses traces d’une litre funéraire. Le retable polychrome du XVIIe œuvre baroque des frères Duhamel s’appuie sur le chevet plat. En voiture, parking devant l’église.

