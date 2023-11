Concert de Noël Eglise Saint-Marceau Orléans, 17 décembre 2023, Orléans.

Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 15h00 Eglise Saint-Marceau Entrée libre

La Kevrenn Orleañs – Union Bretonne du Loiret – propose un grand concert de musique celtique le dimanche 17 décembre 2023 à 15h00 en l’église de Saint-Marceau – 45100 Orléans. La formation complète de la Kevrenn Centre Val de Loire sera représentée, avec le concours exceptionnel au chant de Cécilia du groupe Quintessence et de François-Xavier du groupe Brocéliande. En plus des instruments bretons traditionnels, cornemuses, bombardes et percussions, seront intégrés orgue, guitares, flûtes, psaltérion et uillean pipe, dans un répertoire de danses, et chants traditionnels, gwerz et cantiques.

Eglise Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

gratuit

Comité Orléans Saint-Marceau