Orléans Concert de trompes de chasse église Saint Marceau Orléans, 10 novembre 2023, Orléans. Concert de trompes de chasse Vendredi 10 novembre, 20h00 église Saint Marceau Sur réservation Le vendredi 10 novembre à 20h, le Rotary Club Orleans Beauce Sologne organise un concert de Trompes de Chasse par les Trompes de Sologne à l’église de Saint-Marceau au profit de l’association Des rêves pour Yanis. église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-orleans-beauce-sologne/evenements/concert-des-trompes-de-sologne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

