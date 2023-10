Concert orgue et flûte à bec en l’église de Saint-Marceau 45100 Eglise Saint-Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Ce concert est organisé en faveur de l’association humanitaire « Les Amis de Komtoéga » qui oeuvre pour les 13 villages de la commune de Komtoéga au Burkina Faso. Le projet en cours est la réalisation de 3 forages positifs pour l’eau potable.

Ce concert donné par deux musiciens de tout premier ordre :

Olivier SALANDINI, organiste des grandes orgues de la cathédrale d’Orléans.

Clotilde VERWAERDE, concertiste et maître de conférence à l’université Parie VIII.

L’église Saint-Marceau possède un orgue magnifique, elle a une solide réputation pour les concerts.

Au programme : musique baroque Allemande et italienne

Johann Kaspar KERLL (1627-1693) : Passacaille en ré mineur

Jan Pieterszon SWEELINCK (1562-1621) : Est-ce Mars

Benedetto MARCELLO (1686-1739) : Sonate en ré mineur op 2 no 2

– Adagio

– Allegro

– Largo

– Allegro

Bernardo STORACE (1637-1707): Partite sopra « Il cinque Passi »

Francisco CORREA DE ARAUXO (1584-1654) : Tiento de medio registro de tiple del Septimo tono

Joahnn Sebastian BACH (1685-1750) : Sonate en mi bémol majeur BWV 1031

– Allegro moderato

– Siciliano

– Allegro

Joahnn Sebastian BACH (1685-1750) : Prélude et fugue en ré mineur BWV 539

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) : Sonate en tio en si bémol majeur pour clavecin obligato

– Dolce

– Vivace

– Siciliana

Eglise Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau 45000 Orléans

