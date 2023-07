Visite église Saint Marceau Église Saint-Marceau Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite église Saint Marceau 16 et 17 septembre Église Saint-Marceau

Visite guidée de l’église pendant 30 mn, suivie de 30 mn de présentation de l’orgue.

Église Saint-Marceau 121 rue Saint-Marceau 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 43 65 76 http://www.paroissedusacrecoeur.fr L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice médiéval. On trouve donc côte à côte une église typique du 19e (nef avec bas-côtés – transepts – chœur à pans) et le clocher-porche de l’ancienne église, flanqué du presbytère, qui donne accès à la cour, à la place de la nef ; au fond l’ancien chœur sert de salle paroissiale et est flanqué de l’ancienne sacristie.

Dans l’actuel clocher-porche, se trouvent trois cloches toutes brisées lors d’un bombardement le 17 août 1944, et refondues en 1945.

Détruit par une explosion militaire, l’orgue originel de la fin du XIXe siècle a été remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités pour les dommages de guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin.

