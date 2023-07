Eglise Saint-Marc Église Saint-Marc Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Eglise Saint-Marc Église Saint-Marc Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Eglise Saint-Marc Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Marc Entrée libre Visites libres de l’église. Église Saint-Marc 12 boulevard de sarrebruck nantes Nantes 44000 Malakoff Loire-Atlantique Pays de la Loire Imaginée par les architectes Yves Liberge et Christian Quilici, l’église Saint-Marc de Malakoff est édifiée en 1974. Suite à des travaux de restauration, elle est inaugurée en 2012. L’église fait partie de la paroisse de Sainte- Marie-de-Doulon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ovoid Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Église Saint-Marc Adresse 12 boulevard de sarrebruck nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Église Saint-Marc Nantes

Église Saint-Marc Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/