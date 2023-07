Visite libre Église Saint-Marc Fontaine-Raoul, 17 septembre 2023, Fontaine-Raoul.

Visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Marc

Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Marc Le Bourg 41270 Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 16 52 Église Saint-Marc des XIIe-XVe-XVIe-XIXe siècles.

Le village était le siège d’un prieuré de l’abbaye de Tiron, suite à des donations faites en 1133 par le vicomte de Châteaudun. À l’époque, la paroisse était celle de Bouffry, puis une église a été bâtie dont la première mention écrite est de 1147. Ce prieuré fut uni ensuite à celui de la Chapelle-Vicomtesse et les deux affectés au XVIIIe siècle à la mense du séminaire de Blois. Le mur nord de l’église appartient encore à cette construction primitive, mais au XVe et au XVIe siècle l’édifice a été agrandi vers l’est et vers le sud. Le chevet est droit, percé d’une grande baie au remplage gothique flamboyant.

Au XIXe siècle, un clocher-porche néo-gothique fut ajouté devant la façade.

Le chœur est orné de trois retables de la fin du XVIIIe siècle et d’une table de communion de la même époque. Une cloche date de 1752.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

