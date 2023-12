Exposition photos Pays du Nord Eglise saint-Malo Tourouvre au Perche, 1 décembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Le Village de Noël de Randonnai accueille l’artiste Sylvie Pilet qui vous présentera ses photos d’Islande, de Norvège, et du pays du Père Noël..

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Eglise saint-Malo RANDONNAI

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



The Village de Noël de Randonnai welcomes artist Sylvie Pilet, who will present her photos of Iceland, Norway and Santa’s homeland.

El pueblo navideño de Randonnai acoge a la artista Sylvie Pilet, que mostrará sus fotos de Islandia, Noruega y la tierra natal de Papá Noel.

Das Weihnachtsdorf in Randonnai empfängt die Künstlerin Sylvie Pilet, die Ihnen ihre Fotos aus Island, Norwegen und dem Land des Weihnachtsmanns zeigen wird.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche