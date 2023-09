Visite de l’église Saint Malo Eglise Saint Malo – Les Mées Les Mées, 16 septembre 2023, Les Mées.

Visite de l’église Saint-Malo du XVIe

l’église Saint-Malo du XVIe. Statues en terre cuite polychrome de la Vierge et de sainte Barbe (XVIIe ou XVIIIe siècle) et Christ en bois. Retable du maître-autel de 1755 en pierre polychrome.

Ancien prieuré du Boulay XIIIe.

Ancien presbytère du XVIIIe.

Les parties les plus anciennes de cette église semblent dater du Moyen-Age, mais l’édifice a été très remanié au 16ème s.

Les chapelles latérales ont été ajoutées à cette époque, tout comme l’ouverture de la grande verrière du chœur.

Le clocher en flèche, restauré au 19ème s., est couvert d’ardoises.

A l’intérieur de l’église, deux statues polychromes attirent l’attention. L’une de La Vierge en terre cuite, l’autre de Sainte Barbe en pierre, datant des 17ème et 18ème s.

Un Christ en bois est aussi à remarquer.

Les stalles en bois datent du 18ème s. ainsi que le retable du maitre-autel (1755).

La grille de communion en fer forgé datant du 18ème s., est toujours en place.

Son ornementation de style rocaille est fréquent à cette époque.

Jusqu’en 1911, l’église était entourée de son cimetière.

Deux tableaux de l’église « Immaculée Conception » du retable de la Vierge et « Baptème du Christ » du retable de Jean Baptiste restaurés en 2021 et 2022.

