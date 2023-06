Église Saint-Malo, Dinan (22) Eglise Saint-Malo Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Église Saint-Malo, Dinan (22) Eglise Saint-Malo Dinan, 1 juillet 2023, Dinan. Église Saint-Malo, Dinan (22) Samedi 1 juillet, 17h45 Eglise Saint-Malo Entrée libre Les visiteurs sont invités à s’attarder sur « les clés de voûte de l’église Saint-Malo », avec Anne Subert, guide-conférencière. À 22 h 30, plongée dans « le bestiaire médiéval de Saint-Sauveur », avec Barbara Delamarre. Ne ratez pas le concert d’orgue donné par Hélène Cavailler-Le Borgne Cécile Collin-Paris et Emmanuel Deliau de 17h45 à 20h ! Eglise Saint-Malo grand’rue, 22100 Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@dinan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:45:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

2023-07-01T17:45:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Eglise Saint-Malo Adresse grand'rue, 22100 Dinan Ville Dinan Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Eglise Saint-Malo Dinan

Eglise Saint-Malo Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/