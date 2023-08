Visite libre de l’église Saint-Malo Eglise Saint-Malo de Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite libre de l'église Saint-Malo

Eglise Saint-Malo de Dinan
Grand-Rue, 22100, Dinan
16 et 17 septembre 2023

Édifiée à la fin du 15e siècle grâce à la générosité du vicomte Jean II de Rohan, l'église connait d'abord une construction rapide avant que les travaux ne s'essoufflent au milieu du 16e siècle.

