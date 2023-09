Cet évènement est passé Exposition : Trésor de l’église Saint-Malo Eglise Saint-Malo de Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Exposition : Trésor de l’église Saint-Malo Eglise Saint-Malo de Dinan Dinan, 16 septembre 2023, Dinan. Exposition : Trésor de l’église Saint-Malo 16 et 17 septembre Eglise Saint-Malo de Dinan Repéré en 2012, le trésor d’orfèvrerie religieuse de Dinan fait l’objet d’une exposition permanente dans l’église Saint-Malo. Retraçant toute l’histoire de l’orfèvrerie religieuse depuis la production postrévolutionnaire jusqu’aux réalisations du début du 20ème siècle, venez admirer l’exceptionnel dépôt d’art sacré de Dinan et en comprendre toutes ses facettes. Eglise Saint-Malo de Dinan Grand-Rue, 22100,Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089076 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Grand’Rue Production Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Eglise Saint-Malo de Dinan Adresse Grand-Rue, 22100,Dinan Ville Dinan Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Eglise Saint-Malo de Dinan Dinan latitude longitude 48.454317;-2.045534

Eglise Saint-Malo de Dinan Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/