Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 Le dimanche 17 décembre à partir de 15h, venez assister au concert de Noël de Prahecq !

Chorabelle et Coup d’Chœur se produiront pour vous, pour Noël ! Église Saint-Maixent de Prahecq

Entrée adultes : 3€.

Église Saint-Maixent

Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

