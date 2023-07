Visite libre de l’église Art Déco Saint Maixent Eglise saint Maixent Brissy-Hamégicourt Catégories d’Évènement: Aisne

Visite libre de l'église Art Déco Saint Maixent
Samedi 16 septembre, 14h00
Eglise saint Maixent
30 rue sainte Benoîte 02240 Brissy-Hamégicourt

Entrée libre

En dehors du choeur du XIVème siècle, toute l'église fut détruite en 1917 du fait de sa situation sur la ligne Hindenburg. Reconstruite dans les années 20, elle étonne par son double aspect: béton à l'extérieur et fresques et mosaïques colorées à l'intérieur

Parking Place de la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

