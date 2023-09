L’église Saint-Maimboeuf Église Saint-Maimboeuf Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

L'église Saint-Maimboeuf

Samedi 16 septembre, 09h30

L'église Saint-Maimboeuf est un monument incontournable du patrimoine de Montbéliard. Venez découvrir ce chef d'œuvre d'architecture néo-renaissance.

Renseignements au 03 81 31 87 80

Église Saint-Maimboeuf
14 rue du Saint-Michel 25200 Montbéliard
Montbéliard 25630 Doubs
03 81 99 23 61
http://www.montbeliard.fr

Tous les espaces sont accessibles au public à handicap (sauf le circuit historique, inaccessible pour le public à handicap moteur). Aucune médiation spécifique n'est proposée pendant cette journée de forte affluence.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

