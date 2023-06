Visite libre de l’église de Saint-Maclou Église Saint-Maclou Saint-Maclou Saint-Maclou Catégories d’Évènement: Eure

Saint-Maclou Visite libre de l’église de Saint-Maclou Église Saint-Maclou Saint-Maclou, 15 septembre 2023, Saint-Maclou. Visite libre de l’église de Saint-Maclou 15 – 17 septembre Église Saint-Maclou l’église de Saint-Maclou qui se compose d’une nef, d’un choeur rectangulaire en retrait déviant légèrement vers le sud et d’une tour carrée couronnée d’une corniche à modillons placée au nord du choeur n’a conservé que quelques parements de sa construction primitive du XIème siècle. Le reste de l’édifice a été profondément remanié au XVIIIème siècle. Église Saint-Maclou Place de l’église, 27210 Saint-Maclou Saint-Maclou 27210 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

