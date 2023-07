Visite exceptionnelle d’une église récemment rénovée Eglise Saint-Maclou Bar-sur-Aube, 16 septembre 2023, Bar-sur-Aube.

Visite exceptionnelle d’une église récemment rénovée 16 et 17 septembre Eglise Saint-Maclou entrée libre

Grâce à des fiches explicatives, découvrez les phases de rénovation de cette église fermée au public depuis 1954, dont la rénovation est entreprise depuis 2017.

Eglise Saint-Maclou Place saint Maclou, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 03 25 27 56 57 https://www.barsuraube.fr https://www.facebook.com/villebarsuraube Chapelle du château des comtes de Bar au début du XIe siècle, cette église fut donnée en 1076 aux bénédictins de Saint-Oyend (Saint-Claude) auxquels Henri le Libéral, comte de Champagne, substitua des chanoines en 1160. Trop exiguë pour la célébration collégiale des offices, l’église fut presque entièrement reconstruite dans les vingt dernières années du XIIe siècle. La nef à trois vaisseaux et le transept datent de ces travaux. Le vaisseau central du choeur est fermé latéralement par des murs aveugles qui le séparent des collatéraux : c’est la chapelle primitive ; à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe ont été ajoutées une abside sur le vaisseau central et des absidioles sur les collatéraux. La tour-clocher est l’ancien donjon du château, remanié au XVe siècle. La façade, due au chanoine Méchin, est inspirée de la porte monumentale du cloître de Clairvaux (1740).

L’église Saint-Maclou est fermée au public depuis 1954. Depuis 2017, d’importants travaux de rénovation sont entrepris par la municipalité et la Fondation du Patrimoine. Parking Mathaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Commune de Bar-sur-Aube