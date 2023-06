Visite architecturale de l’église Saint-Luc au Breil Eglise Saint-Luc Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Visite architecturale de l’église Saint-Luc au Breil Dimanche 17 septembre, 11h00 Eglise Saint-Luc Visite gratuite sur inscriptions. 25 places disponibles

En 2023, le rachat de l’église Saint-Luc par la Ville de Nantes redonne à voir les qualités spatiales et l’ingéniosité constructive d’un édifice aux antipodes de l’église monumentale. Imaginé dès 1967 comment un lieu modulable selon les activités cultuelles ou laïques qu’il abrite, la transformation prochaine de l’église en équipement répond à l’ambition première de ses concepteurs en 1967 : en faire un lieu ouvert et au plus près de la vie sociale du quartier du Breil.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Ardepa et la Ville de Nantes vous ouvrent les portes d’un témoin remarquable du renouveau de l’architecture religieuse des années 60 !

Eglise Saint-Luc rue Jules Noël, Nantes Nantes 4430 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « inscriptions.lardepa@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.59.04.59 »}] L’église Saint-Luc, située au cœur du quartier du Breil-Malville, est construite dans les années 1960 par Pierre Pinsard, associé à Jean Prouvé et Hugo Vollmar. Ils sont chargés de construire une « Maison du Peuple chrétien » selon un programme novateur où le lieu de culte servirait également de lieu de vie ouvert à tous les habitants. L’église est labellisée « Architecture contemporaine remarquable ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Laurent Pinsard – Archive Vollmard