Cet évènement est passé L’ensemble La Folia de Lille accompagne l’orgue de l’Eglise Eglise Saint-Luc Lys-lez-Lannoy Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy

Nord L’ensemble La Folia de Lille accompagne l’orgue de l’Eglise Eglise Saint-Luc Lys-lez-Lannoy, 13 octobre 2019, Lys-lez-Lannoy. L’ensemble La Folia de Lille accompagne l’orgue de l’Eglise Dimanche 13 octobre 2019, 16h00 Eglise Saint-Luc entrée payante. 10€ – 8€ (Pass Culture) – gratuit pour les moins de 12 ans Pour fêter les 10 ans de l’orgue, l’orchestre symphonique La Folia viendra interpréter diverses oeuvres dans cet édifice emblématique. 70 musiciens sur scène pour un programme mixte de qualité. Eglise Saint-Luc 42 Place Saint-Luc 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 86 57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-13T16:00:00+02:00 – 2019-10-13T18:00:00+02:00

2019-10-13T16:00:00+02:00 – 2019-10-13T18:00:00+02:00 Voix du Nord / Ville de Lys-lez-Lannoy Détails Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy, Nord Autres Lieu Eglise Saint-Luc Adresse 42 Place Saint-Luc 59390 Lys-lez-Lannoy Ville Lys-lez-Lannoy Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint-Luc Lys-lez-Lannoy latitude longitude 50.671773;3.21803

Eglise Saint-Luc Lys-lez-Lannoy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lys-lez-lannoy/