Adoration et des prières charismatiques Église Saint-Luc, 26 février 2023, . Adoration et des prières charismatiques Dimanche 26 février, 15h00 Église Saint-Luc Avec le groupe charismatique congolais « Marie, mère de l’espérance » et le groupe charismatique paroissiale « les Archanges ». Église Saint-Luc 80 rue de l’Ourcq, 75019 Paris Quartier de la Villette 75019 Paris Île-de-France Dimanche 26 février à 15h, le groupe charismatique congolais « Marie, mère de l’espérance » et le groupe charismatique paroissiale « les Archanges » vous invitent à la messe en français du premier dimanche de Carême qui se poursuivra par un temps d’adoration et des prières charismatiques.

2023-02-26T15:00:00+01:00

2023-02-26T17:00:00+01:00

