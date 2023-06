Quatuor Avena fait Le tour du monde en 80 minutes Église Saint-Lubin, Yèvres-le-Châtel Yèvre-la-Ville, 11 juin 2023, Yèvre-la-Ville.

Quatuor Avena fait Le tour du monde en 80 minutes Dimanche 11 juin, 16h00 Église Saint-Lubin, Yèvres-le-Châtel Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Nicolas Allard, saxophone soprano

Fabio Cesare, saxophone alto

José Carlos Garcia Bejarano, saxophone ténor

Adam Campbell, saxophone baryton

Johann Sebastian Bach (arr. Tochio Katsuki), concerto italien BWV971, 3e mvt (1735)

Béla Bartók (arr. Nicolas Allard), danses roumaines Sz. 56 (1915)

Chanson traditionnelle japonaise (arr. Nicolas Allard), Sakura Sakura

Michio Miyagi (arr. Nicolas Allard), Haru no Umi (1929)

Irish Reel (arr. Sumika Tsujimoto), Temple Hill

Philippe Geiss, Sir Patrick (2012)

Richard Galliano (arr. Nicolas Allard), Triptyque musette, La Valse à Margaux, Le clown Perdu & Beritwaltz (1989)

Astor Piazzolla (arr. Nicolas Allard), Four for Tango (1988)

Jean-Charles Richard, Massar (2020)

Issus de provenances diverses et lointaines, c’est tout naturellement que l’idée de proposer des musiques illustrant le voyage et les cultures du monde a germé entre Adam, Nicolas, Fabio et Sumika. Ils concoctent des programmes musicaux dépaysants agrémentés de mise en scène, servis sous forme de concert-spectacles.

Église Saint-Lubin, Yèvres-le-Châtel Rue Saint-Lubin, Yèvres-le-Châtel Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T16:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

2023-06-11T16:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

concert – sorties – musique – festival

DR