L'église Saint-Lubin accueille le coeur d'une communauté. Bâtie entre 1868 et 1871 selon la volonté de la commune par l'architecte Anatole de Baudot, l'empereur Napoléon III participa également par un don de sa cassette personnelle. Depuis, les paroissiens de Rambouillet ont embelli très régulièrement l'église, l'une des plus grandes du diocèse, qui continue de les accueilir, notamment lors des baptêmes, confirmations, confessions, mariages, ordinations, obsèques et des nombreux offices dominicaux, sans oublier des concerts ouverts à tous. Une église bien vivante !

Église Saint-Lubin
Place Jeanne-d'Arc 78120 Rambouillet
Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Achevée en 1871, l'église Saint-Lubin est une œuvre de jeunesse d'Anatole de Baudot, le plus grand des élèves de Viollet-le-Duc. Ce dernier y ouvrit la voie à l'architecture du XXe siècle. Des réaménagements successifs, notamment l'installation de vitraux de Gabriel Loire en 1970, ont profondément transformé notre perception de cette œuvre architecturale, laquelle mérite d'ailleurs d'être remise à l'honneur. Le récent nettoyage du clocher-porche a ainsi permis de révéler la blondeur de la pierre.

Lieu
Église Saint-Lubin
Adresse
Place Jeanne-d'Arc 78120 Rambouillet
Ville
Rambouillet

