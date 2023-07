L’église Saint-Lubin et ses collections Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Yvelines L’église Saint-Lubin et ses collections Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste Rambouillet, 17 septembre 2023, Rambouillet. L’église Saint-Lubin et ses collections Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste Achevée en 1871, l’église Saint-Lubin est une œuvre de jeunesse de l’architecte Anatole de Baudot, le plus illustre des élèves des Viollet-le-Duc. Financée en partie par Napoléon III et livrée alors que le Second Empire vient d’être remplacé par la Troisième République, l’église est enrichie d’œuvres provenant de l’ancienne église ou commandées pour l’occasion. Ses nombreuses œuvres font l’objet de restaurations depuis plusieurs années : une guide-conférencière vous racontera tous les secrets de ses tableaux ou objets d’art. Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste 46 Rue Gambetta 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00
2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

