A travers un parcours qui vous emmènera de la rue du Générale de Gaulle à la place Thome-Patenôtre, vous découvrirez les traces encore visibles dans la ville des évènements et des fêtes, aussi bien culturels que sportifs, qui ont marqué l’histoire de Rambouillet. Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste 46 Rue Gambetta 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

