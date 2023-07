Visite libre Église Saint-Lubin et lavoir Mazangé Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

L'église est vouée à saint Lubin, moine de la première moitié du VIe siècle, compagnon de saint Avit, abbé de Brou puis évêque de Chartres en 544.

Une seule nef et un chœur avec sacristie. Clocher accolé. Flèche en pierre du clocher, façade et charpente avec entraits sculptés. Voûte avec lambris peints en 1563. Peintures murales. La grosse cloche datée de 1536 provient de l’ancienne collégiale Saint-Georges de Vendôme. Elle fût amenée à Mazangé en 1792. Présence (coté sud) d’un meuble de la « fabrique » de dimensions importantes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mazangé

