Découvrez un village des Vosges et son église Église Saint-Louvent Doulevant-le-Petit Catégories d’Évènement: Doulevant-le-Petit

Haute-Marne Découvrez un village des Vosges et son église Église Saint-Louvent Doulevant-le-Petit, 16 septembre 2023, Doulevant-le-Petit. Découvrez un village des Vosges et son église 16 et 17 septembre Église Saint-Louvent Gratuit. Entrée libre. Partez à la découverte de l’église qui daterait du début du XIXe siècle et complétez votre visite en arpentant les rues de Doulevant-le-Petit, un petit village avec une trentaine d’habitants en plein cœur de la Vallée de la Blaise qui se dévoile autour de son église et sa mairie. Église Saint-Louvent Bourg, 52130 Doulevant-le-Petit Doulevant-le-Petit 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.lacduder.com L’édifice daterait du début du XIXe siècle. En 1864, l’architecte wasseyen Arsène Descaves intervient sur la tour-porche pour installer une nouvelle flèche. Découvrez un tableau de saint Louvent au-dessus de l’autel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Danielle Saleur Détails Catégories d’Évènement: Doulevant-le-Petit, Haute-Marne Autres Lieu Église Saint-Louvent Adresse Bourg, 52130 Doulevant-le-Petit Ville Doulevant-le-Petit Departement Haute-Marne Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Louvent Doulevant-le-Petit

Église Saint-Louvent Doulevant-le-Petit Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doulevant-le-petit/