Visite guidée d’une église remarquable Samedi 16 septembre, 10h30 Eglise Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots Sur réservation. Date limite d’inscription le 15 septembre 2023. 30 participants maximum.

Visite guidée de l’église Saint-Louvent à Rembercourt-aux-Pots (XVe siècle), l’une des plus belles situées dans le département de la Meuse. Cumulant des éléments de style gothique et Renaissance, l’église Saint-Louvent étonne aussi par ses proportions par rapport à la taille du village de Rembercourt-aux-Pots.

Eglise Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots rue Milaville, 55250 Rembercourt-Sommaisne Rembercourt-Sommaisne 55250 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03-29-89-06-47 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@coeurdelorraine-tourisme.fr »}] La commune de Rembercourt-Sommaisne regroupe deux villages : Rembercourt-aux-Pots dans le sud de la commune et Sommaisne dans le nord.

Lieu de pèlerinage consacré à saint Louvent, l’église sera construite progressivement aux XVe-XVIe siècles. On peut distinguer deux styles bien marqués, le gothique flamboyant et le style Renaissance. Dès 1840, l’église de Rembercourt-aux-Pots est classée au titre des monuments historiques. L’architecte Emile Boeswilwald en effectue la restauration entre 1843 et 1845. Les dégâts dus à la Première Guerre mondiale sont importants. Les travaux de restauration seront terminés en 1935 avec la pose de vitraux modernes.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

