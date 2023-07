Visitez une église de Haute-Marne Église Saint-Louvent Brousseval, 16 septembre 2023, Brousseval.

Visitez une église de Haute-Marne 16 et 17 septembre Église Saint-Louvent Entrée Libre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Moite au numéro inscrit sur cette fiche.

Découvrez l’église Saint-Louvent. Cette visite au sein de l’église vous plongera dans le coeur de l’Histoire de la Haute-Marne.

Église Saint-Louvent 52130 Brousseval Brousseval 52130 Haute-Marne Grand Est 03.25.55.39.14 [{« type »: « phone », « value »: « 06.85.82.89.81 »}] Sur l’origine de la première église de Brousseval, les éléments manquent. Si l’on se rapporte à la liste des curés qui desservent Brousseval, alors annexe de Vallerest, il est établi que le culte est célébré dans la commune depuis 1654 pour le moins.

Cependant, nous possédons quelques indications à partir du XVIIIe siècle. Ainsi, l’église existait déjà en 1744. Le 7 octobre 1750, les 3 cloches de l’église sont bénies par l’abbé François Prignot et la nef date de 1780-1786.

Au XIXe siècle, l’église est complètement restaurée (1865). Les travaux sont réalisés par Aldéric Prince-Lapierre. A l’occasion de cette restauration, au moment de la démolition de la base de l’autel, deux pierres sont découvertes, ainsi que des reliques qui provenaient sans doute de la chapelle du Donjon. Les deux pierres et les reliques sont ré-incorporées à l’autel rénové en 1865. De plus, le clocher est modifié en 1833. En 1834, les trois cloches, qui sont fêlées, sont descendues, fondues et remontées dans le clocher. Enfin, les chapelles latérales sont ajoutées en 1862.

L’inventaire des biens de l’église, prescrit par la « loi de séparation » a été fait à Brousseval le 29 janvier 1906.

Les boiseries ont été exécutées par M. Yves Brouet pour la peinture et M. Urbain pour l’ébénisterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Mairie de Brousseval