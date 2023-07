Visitez une église et son clocher roman Église Saint-Louvent Attancourt Catégories d’Évènement: Attancourt

Haute-Marne Visitez une église et son clocher roman Église Saint-Louvent Attancourt, 17 septembre 2023, Attancourt. Visitez une église et son clocher roman Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Louvent Gratuit. Découvrez librement l’intérieur d’un édifice à clocher roman du XIIème siècle. Église Saint-Louvent Grande rue, 52130 Attancourt Attancourt 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.lacduder.com Le chœur, le portail occidental et la tour du clocher de l’église Saint-Louvent datent de la fin du XIIe siècle. La nef fut remaniée en 1755, comme l’indique la date inscrite sur son mur nord.

Le clocher présente un toit en bâtière et sa tour possède d’élégantes baies jumelles, ainsi qu’une curieuse tête sculptée grimaçante. Au dessus de la tour, la statue de la Vierge daterait de 1731. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

