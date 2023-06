Festival d’orgue d’été : concerts jeune talent Eglise Saint Louis Vichy, 10 août 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Pause méridienne, offerte par Alma Bettencourt, jeune organiste à l’aube d’une carrière qui s’annonce prometteuse. Elle fera sonner l’orgue Aubertin le jeudi 10 et le vendredi 11 août dans le cadre du festival d’été ..

2023-08-10 à 12:15:00 ; fin : 2023-08-11 12:45:00. .

Eglise Saint Louis Rue Georges Clémenceau

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lunch break, hosted by Alma Bettencourt, a young organist at the dawn of a promising career. She will be sounding the Aubertin organ on Thursday August 10 and Friday August 11 as part of the summer festival.

Almuerzo ofrecido por Alma Bettencourt, joven organista en los albores de una prometedora carrera. Tocará el órgano Aubertin el jueves 10 y el viernes 11 de agosto en el marco del festival de verano.

Mittagspause, angeboten von Alma Bettencourt, einer jungen Organistin, die am Beginn einer vielversprechenden Karriere steht. Sie wird die Aubertin-Orgel am Donnerstag, den 10. und Freitag, den 11. August im Rahmen des Sommerfestivals erklingen lassen .

Mise à jour le 2023-05-31 par Vichy Destinations